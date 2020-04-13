Пожар в Чернобыльской зоне: огонь добрался до Припяти и приближается к хранилищам радиоактивных отходов
На территории украинской зоны отчуждения, в Чернобыле и на территориях вокруг него, вот уже 10 дней не унимаются лесные пожары.
По официальным данным пресс-службы МЧС Украины количество очагов возгорания снизилось, полностью удалось ликвидировать возгорание на территории Котовского лесничества. Всего на территории Зоны отчуждения на ликвидацию пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц спецтехники, в том числе авиация. При этом уточняется, что в зоне отчуждения радиационный фон не изменился (город Чернобыль - 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час), также в пределах нормы остается фоновое значение гамма излучения в Киеве и Киевской области.
Спасатели и лесники делают заградительные полосы для остановки огня. Фото: dsns.gov.ua.
При этом неофициальные источники сообщают – огонь дошел до Припяти и до хранилищ радиоактивных отходов остается совсем небольшое расстояние. Об этом в Фейсбуке написал глава Общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
– Возгорание находится примерно в двух километрах непосредственно от хранилища радиоактивных отходов «Подлесное», в котором находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой Чернобыльской АЭС, – проинформировал Емельяненко.
Самолеты и вертолеты тоннами сбрасывают воду на лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: dsns.gov.ua.
Спасатели для тушения огня используют самолеты и вертолеты, тоннами сбрасывая воду на пламя.
Под видео приближающихся к ЧАЭС пожаров Емельяненко написал, что люди надеются на дождь, которые синоптики обещали ночью с 13 на 14 апреля.
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