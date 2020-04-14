В Докшицах во время пандемии коронавируса замироточила икона Святителя Луки, но ее никому не показывают

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В Вербное воскресенье в Докшицах замироточила икона. Об этом сообщает районная газета «Родныя вытокі» со ссылкой на настоятеля храма протоиерея Георгия Мелешко. Церковь считает это хорошим знаком, но просит верующих воздержаться от посещения храма.

Чудо случилось в Свято-Покровской церкви. Замироточил образ Святителя Луки Крымского.

- Икона Святителя не только заплакала «росой», она посветлела, засияла каким-то внутренним светом, - рассказал корреспонденту районной газеты настоятель. - Это хороший знак, который обещает перемены к лучшему. Благодать Божия посылается свыше. Мы будем верить, что она поможет вылечить больных от сегодняшней эпидемии, защитит наш город от опасности. Не зря ведь Святой Лука в мирской жизни был великим доктором, и я думаю, что он услышал наши молитвы.

Увидеть чудо у верующих пока нет возможности - священники считают, что иконе нужен покой. Ее перенесли в алтарь, скрыв от глаз прихожан. Настоятель попросил верующих не посещать храм, а помолиться Святителю Луке дома.