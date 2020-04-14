Андрей Равков признал, что среди силовиков есть заболевшие COVID-19, но парад никто не отменял

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Специальный комплекс мер по минимизации риска вирусного заражения приняли в силовых структурах Беларуси. Заболевшие среди силовиков есть, но, по словам государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, это «мизерное количество», передает belta.by.

Силовые структуры выполняют свои задачи в полном объеме, в том числе занимаются подготовкой к параду 9 Мая. «Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, который готовится, ни одного заболевшего этим вирусом нет. Надеюсь, что подготовка пройдет без сбоев, принимаются все необходимые меры предосторожности. Они позволяют говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада. Решение... Оно решение политическое. Оно будет принято в зависимости от обстановки, которая будут складываться ближе к параду», - цитирует агентство госсекретаря Совбеза.

Как мы писали ранее, Александр Лукашенко предполагал посетить 9 Мая два парада - в Минске и в Москве.