2020-04-14T10:14:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Андрей Равков признал, что среди силовиков есть заболевшие COVID-19, но парад никто не отменял

Госсекретарь Совета безопасности заявил, что заболеваемость среди личного состава будет минимизирована
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В силовых структурах есть заболевшие коронавирусом, заявил Андрей Равков.В силовых структурах есть заболевшие коронавирусом, заявил Андрей Равков.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Специальный комплекс мер по минимизации риска вирусного заражения приняли в силовых структурах Беларуси. Заболевшие среди силовиков есть, но, по словам государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, это «мизерное количество», передает belta.by.

Силовые структуры выполняют свои задачи в полном объеме, в том числе занимаются подготовкой к параду 9 Мая. «Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, который готовится, ни одного заболевшего этим вирусом нет. Надеюсь, что подготовка пройдет без сбоев, принимаются все необходимые меры предосторожности. Они позволяют говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада. Решение... Оно решение политическое. Оно будет принято в зависимости от обстановки, которая будут складываться ближе к параду», - цитирует агентство госсекретаря Совбеза.

Как мы писали ранее, Александр Лукашенко предполагал посетить 9 Мая два парада - в Минске и в Москве.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Нет данных, что беременные подвержены большему риску». Минздрав ответил на вопросы о COVID-19
«В Беларуси 2200 аппаратов ИВЛ». Минздрав – об оснащенности больниц оборудованием
«Дадут ли больничный, если ребенок на самоизоляции?». Минздрав отвечает на вопросы о детях
В белорусских колониях теперь шьют маски и одноразовые комбинезоны
Митрополит Павел призвал воздержаться от посещения храмов: Присутствие в храме благодати Святого Духа не отменяет законы природы
«Прирост 300 - 400 случаев коронавируса в сутки продлится еще две-три недели»: Минздрав Беларуси назвал число заболевших по областям
Фотофакт: посмотрите, как лидеры ЕАЭС из-за коронавируса впервые встречаются в онлайн-формате
Доставят ли в Беларусь Благодатный огонь из Иерусалима?
В Светлогорске автомобиль въехал в дом
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 апреля 2020-го: общее число выросло до 3281, среди погибших - еще 4 человека
Налоговые каникулы и приостановка начисления пени за коммуналку: какие меры поддержки бизнеса и людей предлагают белорусские депутаты
В Полоцке из окна 6-го этажа упал 4-летний ребенок, пока мама вышла на кухню
В Солигорском районе пенсионер две ночи провел в лесу: как его искали?
Андрей Равков признал, что среди силовиков есть заболевшие COVID-19, но парад никто не отменял
В Докшицах во время пандемии коронавируса замироточила икона Святителя Луки, но ее никому не показывают
Пожар в чернобыльской зоне: огонь добрался до Припяти и приближается к хранилищам радиоактивных отходов
«Видно 30 метров. Все затормаживаемся!»: В сеть попала песчаная буря в Гродненской области
В Барановичах школьника ударило током в заброшенном цехе
Лукашенко: Наблюдаю новый психоз - чесночно-имбирный
В Витебске ревнивца, который пытал жену утюгом, приговорили к трем годам лишения свободы
Видеофакт. Погоня за бесправником под Минском: один гаишник догонял бегом, второй - на машине
Житель Мозыря напал на женщину с пневматикой и электрошокером
Лукашенко упрекнул российские СМИ: Дают такую гадкую информацию. "А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней…"