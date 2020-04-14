2020-04-14T10:52:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В Солигорском районе пенсионер две ночи провел в лесу: как его искали?

77-летний мужчина вышел прогуляться и заблудился
Наталья ПАРТОЛИНА
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Пенсионер две ночи провел в лесу - заблудился, когда пошел гулять. Фото: "Электронный Солигорск".Пенсионер две ночи провел в лесу - заблудился, когда пошел гулять. Фото: "Электронный Солигорск".
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Николай Иванович Копа пропал 9 апреля. 77-летний мужчина живет в деревне Груздово Солигорского района. Вечером он пошел прогуляться и заблудился в лесу. Историю спасения пенсионера рассказал «Электронный Солигорск».

Родственники не сразу поняли, что Николай Иванович потерялся, подумали, что засиделся у кого-то в гостях. Спохватились на следующий день, начали искать пенсионера сами, но обнаружили только его куртку. 11 апреля к поискам подключились волонтеры ПСО «Ангел» и сотрудники Солигорского РОВД. Разбили на квадраты лесной массив, прочесывали местность пешком и осматривали с высоты при помощи квадрокоптера.

Пенсионера нашли около 13.30. Он лежал в зарослях в метрах пятидесяти от дороги. Мужчина был в грязи, растерянным, но пытался даже шутить. На носилках его вынесли из леса. Сейчас спасенный в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Почему вместо того, чтобы немного прогуляться, он пошел в глубь леса, пенсионер так и не объяснил.

Мужчину нашли живым, он был в сознании и пытался даже шутить со своими спасителями. Фото: "Электронный Солигорск".

Мужчину нашли живым, он был в сознании и пытался даже шутить со своими спасителями. Фото: "Электронный Солигорск".

Пенсионер в больнице, его жизни ничего не угрожает. Фото: "Электронный Солигорск".

Пенсионер в больнице, его жизни ничего не угрожает. Фото: "Электронный Солигорск".

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