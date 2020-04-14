В Полоцке из окна 6-го этажа упал 4-летний ребенок, пока мама вышла на кухню

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11 апреля в Полоцке ребенок выпал из окна многоэтажки. Это произошло в середине дня. Четырехлетний мальчик был в квартире на 6-м этаже вместе с матерью, его отец был на работе. Женщина вышла из комнаты, где находился сын, на кухню. Она провела там немного времени, а когда вернулась, увидела, что окно в комнате открыто, и услышала с улицы плач ребенка.

Мальчик в больнице, его жизнь вне опасности. Следователи Полоцкого межрайонного отдела Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько.