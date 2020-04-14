2020-04-14T12:31:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Налоговые каникулы и приостановка начисления пени за коммуналку: какие меры поддержки бизнеса и людей предлагают белорусские депутаты

В парламенте Беларуси готовят проект антикризисных мер
Виктор ПАЖИТОК
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В парламенте ведется работа над пакетом мер поддержкиВ парламенте ведется работа над пакетом мер поддержкиФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Беларуси продолжают разработку комплекса точечных мер, направленных на поддержу предприятий и граждан, которые из-за пандемии коронавируса оказались в сложной экономической ситуации.

- Делается все необходимое, чтобы максимально сохранить рабочие места, минимизировать риски и потери для предприятий всех форм собственности. Рассматриваются варианты поддержки физических лиц, чьи доходы сократились из-за пандемии, - приводит БелТА слова председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Леонида Брича.

В настоящее время идет подготовка проекта соответствующего указа. В нем, возможно, будет закреплен пункт о переносе для предприятий и организаций сроков уплаты налогов, а также объявлены налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Как отметил Леонид Брич, депутаты предлагают приостановить выплаты сумм основного долга и процентов по кредитам, предоставить малым и средним предприятиям каникулы на оплату коммунальных услуг.

Рассматриваются механизмы оказания адресной социальной помощи семьям, которые в сегодняшних условиях утратили доход. Не исключено, что в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг они будут (на срок до шести месяцев) освобождены от начисления пени.

Кроме этого, срок внешнеторговых операций может быть увеличен с 180 до 280 календарных дней.

Планируется, что в комплексном плане будут также прописаны механизмы удаленной работы персонала предприятий и дистанционного обучения школьников и студентов.

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Налоговые каникулы и приостановка начисления пени за коммуналку: какие меры поддержки бизнеса и людей предлагают белорусские депутаты
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