Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 апреля 2020-го: общее число выросло до 3281, среди погибших - еще 4 человека

Мы собрали последние новости о том, сколько зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 апреля 2020 года

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В Беларуси пациенты с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в легкой форме, лечатся амбулаторно. Из 3281 зарегистрированных человек с COVID-19 госпитализированы 2444, сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

Согласно официальной статистике, на 14 апреля умерли 33 пациента с коронавирусной инфекцией, у них был ряд хронических заболеваний. 57 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Всего в стране провели 71 875 тестов на коронавирусную инфекцию, этим занимаются 17 лабораторий.

13 апреля Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, от коронавирусной инфекции в Беларуси не умер ни один человек. Президент пояснил: он считает, что коронавирус - это "не толчок, а та атмосфера, в которой развиваются другие хронические заболевания".