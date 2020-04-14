В Светлогорске автомобиль въехал в дом

Автомобиль врезался в частный дом, перед этим он влетел в столб. Фото: МЧС.

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Авария случилась 13 апреля в 4.06 на улице Советской в Светлогорске. Легковой автомобиль ВАЗ съехал на обочину. Там машина врезалась в столб, а потом въехала в частный деревянный дом. Пострадал водитель - 20-летний молодой человек. Он оказался зажат в покореженном автомобиле. Спасатели деблокировали пострадавшего при помощи специального инструмента, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС.

Как пишут «Светлагоскія навіны», в машине были двое пассажиров - молодой человек и девушка. Они не пострадали, выбрались из авто самостоятельно.