Доставят ли в Беларусь Благодатный огонь из Иерусалима?

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме ждут во всем мире. Фото: tolknews.ru

В этом году из-за коронавируса миряне не смогут зайти в храм Гроба Господня и стать свидетелями чуда - схождения Благодатного огня

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Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме верующие ждут во всем мире. И каждый год на Пасху паломники со всего мира приезжают в Израиль, чтобы стать свидетелями этого чудо, зажечь свои свечи от Благодатного огня. Но сейчас в Израиле карантин...

Как узнала "Комсомолка", Благодатный огонь все же доставят в Беларусь.

- Представители Иерусалимского патриархата зажгут светильники от Благодатного огня, после чего белорусские дипломаты в сопровождении полиции отвезут Огонь в аэропорт и передадут его экипажу белорусского самолета, - рассказали "Комсомолке" в Синодальном паломническом отделе Белорусской православной церкви. - Наши священники будут встречать Благодатный огонь в минском аэропорту в ночь с 19 на 20 апреля.