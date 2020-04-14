КП Беларусь
Фотофакт: посмотрите, как лидеры ЕАЭС из-за коронавируса впервые встречаются в онлайн-формате
В рамках видеоконференции обсуждается ситуация с COVID-19 и другие важные вопросы
Саммит ЕАЭС впервые проходит в онлайн-формате. Фото: телеграм-канал "Пул первого".
Изменить размер текста:
14 апреля началась встреча лидеров ЕАЭС. Впервые она проходит в онлайн-формате. Провести встречу в таком формате еще в конце марта предложил Александр Лукашенко, лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана и России поддержали инициативу.
Онлайн-саммит посвящен актуальным вопросам, центральной проблемой, которую обсуждают лидеры ЕАЭС, стала ситуация с коронавирусом.
-Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше, - цитирует выступление Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»