Фотофакт: посмотрите, как лидеры ЕАЭС из-за коронавируса впервые встречаются в онлайн-формате

В рамках видеоконференции обсуждается ситуация с COVID-19 и другие важные вопросы

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14 апреля началась встреча лидеров ЕАЭС. Впервые она проходит в онлайн-формате. Провести встречу в таком формате еще в конце марта предложил Александр Лукашенко, лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана и России поддержали инициативу.

Онлайн-саммит посвящен актуальным вопросам, центральной проблемой, которую обсуждают лидеры ЕАЭС, стала ситуация с коронавирусом.

-Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше, - цитирует выступление Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».