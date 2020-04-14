«Прирост 300 - 400 случаев коронавируса в сутки продлится еще две-три недели»: Минздрав Беларуси назвал число заболевших по областям

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Во вторник, 14 апреля, Минздрав на ютуб-канале «Белпрессцентра» проводит стрим на тему «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология».

Замглавврача Елена Богдан озвучила цифры по областям. Она отметила, что в некоторых регионах случаев меньше, чем в Минске и Витебске, но это не значит, что в других городах не нужно соблюдать меры профилактики. В Брестской области зарегистрировано 73 случая, в Витебской - 848, в Гомельской области - 106, в Гродненской - 53, в Минске - 1691, в Минской области - 359, в Могилевской области - 151.

Отвечая на вопрос о том, когда в Беларуси будет пик заболеваемости коронавирусом, Елена Богдан отметила, что, предположительно, регистрировать по 300 - 400 новых случаев в сутки будут еще две - три недели.