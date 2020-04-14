Митрополит Павел призвал воздержаться от посещения храмов: Присутствие в храме благодати Святого Духа не отменяет законы природы

Тем, кто хочет присутствовать на богослужении, митрополит посоветовал делать это за стенами храма Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Но закрываться храмы из-за коронвируса не будут и все службы на Страстной Седмице и на Пасху пройдут как обычно

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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал православных верующих воздержаться от посещения храмов. Причина этому, конечно, коронавирус, пандемия в мире и сложная ситуация в Беларуси.

Хотя закрываться храмы не будут и все службы на Страстной Седмице и на Пасху пройдут как обычно.

Насчет того, что в храме человек под защитой Святого Духа, митрополит философски заметил: «Присутствие в храме благодати Святого Духа не отменяет законы природы… Природа этого коронавируса неведома».

- Если приходите в храм, то соблюдайте расстояние, - призывает митрополит Павел. - Закрыть храмы совсем нельзя. Богослужения будут совершаться, но в таком режиме, который рекомендован Минздравом.

Тем, кто хочет присутствовать на богослужении, митрополит посоветовал делать это за стенами храма - на улицу будет выведена аппаратура, которая позволит всем хорошо слышать молитвы. А если заходить в храмы, то только так, чтобы соблюдалась безопасная дистанция полтора - два метра. Но лучше всего смотреть пасхальные богослужения по телевизору и молиться дома.

- Куличи и пасхи будут освящаться в Великую субботу на улице, где вирус не так действует, - рассказал митрополит.