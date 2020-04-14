2020-04-14T14:08:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Митрополит Павел призвал воздержаться от посещения храмов: Присутствие в храме благодати Святого Духа не отменяет законы природы

Но закрываться храмы из-за коронвируса не будут и все службы на Страстной Седмице и на Пасху пройдут как обычно
Раиса ЮДИНА
Поделиться:
Тем, кто хочет присутствовать на богослужении, митрополит посоветовал делать это за стенами храмаТем, кто хочет присутствовать на богослужении, митрополит посоветовал делать это за стенами храмаФото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал православных верующих воздержаться от посещения храмов. Причина этому, конечно, коронавирус, пандемия в мире и сложная ситуация в Беларуси.

Хотя закрываться храмы не будут и все службы на Страстной Седмице и на Пасху пройдут как обычно.

Насчет того, что в храме человек под защитой Святого Духа, митрополит философски заметил: «Присутствие в храме благодати Святого Духа не отменяет законы природы… Природа этого коронавируса неведома».

- Если приходите в храм, то соблюдайте расстояние, - призывает митрополит Павел. - Закрыть храмы совсем нельзя. Богослужения будут совершаться, но в таком режиме, который рекомендован Минздравом.

Тем, кто хочет присутствовать на богослужении, митрополит посоветовал делать это за стенами храма - на улицу будет выведена аппаратура, которая позволит всем хорошо слышать молитвы. А если заходить в храмы, то только так, чтобы соблюдалась безопасная дистанция полтора - два метра. Но лучше всего смотреть пасхальные богослужения по телевизору и молиться дома.

- Куличи и пасхи будут освящаться в Великую субботу на улице, где вирус не так действует, - рассказал митрополит.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Нет данных, что беременные подвержены большему риску». Минздрав ответил на вопросы о COVID-19
«В Беларуси 2200 аппаратов ИВЛ». Минздрав – об оснащенности больниц оборудованием
«Дадут ли больничный, если ребенок на самоизоляции?». Минздрав отвечает на вопросы о детях
В белорусских колониях теперь шьют маски и одноразовые комбинезоны
Митрополит Павел призвал воздержаться от посещения храмов: Присутствие в храме благодати Святого Духа не отменяет законы природы
«Прирост 300 - 400 случаев коронавируса в сутки продлится еще две-три недели»: Минздрав Беларуси назвал число заболевших по областям
Фотофакт: посмотрите, как лидеры ЕАЭС из-за коронавируса впервые встречаются в онлайн-формате
Доставят ли в Беларусь Благодатный огонь из Иерусалима?
В Светлогорске автомобиль въехал в дом
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 апреля 2020-го: общее число выросло до 3281, среди погибших - еще 4 человека
Налоговые каникулы и приостановка начисления пени за коммуналку: какие меры поддержки бизнеса и людей предлагают белорусские депутаты
В Полоцке из окна 6-го этажа упал 4-летний ребенок, пока мама вышла на кухню
В Солигорском районе пенсионер две ночи провел в лесу: как его искали?
Андрей Равков признал, что среди силовиков есть заболевшие COVID-19, но парад никто не отменял
В Докшицах во время пандемии коронавируса замироточила икона Святителя Луки, но ее никому не показывают
Пожар в чернобыльской зоне: огонь добрался до Припяти и приближается к хранилищам радиоактивных отходов
«Видно 30 метров. Все затормаживаемся!»: В сеть попала песчаная буря в Гродненской области
В Барановичах школьника ударило током в заброшенном цехе
Лукашенко: Наблюдаю новый психоз - чесночно-имбирный
В Витебске ревнивца, который пытал жену утюгом, приговорили к трем годам лишения свободы
Видеофакт. Погоня за бесправником под Минском: один гаишник догонял бегом, второй - на машине
Житель Мозыря напал на женщину с пневматикой и электрошокером
Лукашенко упрекнул российские СМИ: Дают такую гадкую информацию. "А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней…"