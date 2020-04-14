В белорусских колониях теперь шьют маски и одноразовые комбинезоны

В белорусских колониях шьют маски и защитные костюмы, перепрофилировали все швейные производства. Фото: кадр из видео МВД.

На пошив защитных средств перепрофилировали все предприятия, где есть швейные цеха

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Одноразовые комбинезоны и защитные маски шьют теперь и на предприятиях уголовно-исполнительной системы Беларуси. Перепрофилировали все предприятия, где есть швейные цеха и участки, установили и дополнительное оборудование. Об этом рассказал начальник отдела управления организации производства и трудового использования спецконтингента департамента исполнения наказания МВД Данил Яцков.

По словам Яцкова, это позволяет полностью обеспечить средствами защиты органы внутренних дел и уголовно-исполнительную систему, часть масок и комбинезонов идет в Министерство здравоохранения.

В Беларуси маски шьют в школах и в театрах. К пошиву масок подключились и именитые дизайнеры. Читайте, как дизайнер Наталья Ляховец сутками помогает медикам.