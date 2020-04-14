2020-04-14T14:06:08+03:00
Общество
КП Беларусь

«Дадут ли больничный, если ребенок на самоизоляции?». Минздрав отвечает на вопросы о детях

У ребенка должно быть отдельное помещение и отдельная посуда
Алеся ДОБЫШ
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Больничный мамам и папам ребенка на самоизоляции не выдадут, а вот листок нетрудоспособности - даБольничный мамам и папам ребенка на самоизоляции не выдадут, а вот листок нетрудоспособности - даФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Дадут справку о временной нетрудоспособности, не больничный на весь срок самоизоляции ребенка, - отвечает главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Кеда.

Специалист еще раз напомнила о том, какие требования врачей должен выполнять человек в самоизоляции (они одинаковы для детей и взрослых):

- У ребенка должно быть отдельное помещение, отдельная посуда, зубная щетка и другие предметы личной гигиены. Если нужно выйти из квартиры, ребенок должен надеть маску, перчатки, держать социальную дистанцию. Если ребенок в самоизоляции, это не значит, что он может пойти к соседским детям поиграть - нужно оставаться дома.

- Как обезопасить детей от людей, которые признаны контактами 1-го уровня, но живут в той же квартире? - поступил специалистам еще один вопрос.

- Контактный человек должен иметь отдельное помещение. Если это однокомнатная квартира, нужно держать дистанцию минимум 1,5 метра. У него должна быть своя посуда, предметы гигиены.

Замминистра Елена Богдан напомнила, что сейчас контактам 1-го уровня и больным с легким течением заболевания разрешили оставаться дома на самоизоляции. Но если вместе с ними живут пожилые люди или маленькие дети, таким пациентам разрешено продолжать лечение в стационарах.

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