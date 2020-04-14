«В Беларуси 2200 аппаратов ИВЛ». Минздрав – об оснащенности больниц оборудованием

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Во вторник, 14 апреля Минздрав проводит стрим на тему «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология». В начале трансляции замминистра Елена Богдан ответила на общие вопросы. Один из вопросов, который прислали медикам, касался оснащенности больниц оборудованием и количества коек.

- У нас 2200 ИВЛ, 1500 наркозно -дыхательных аппаратов. Сейчас на ИВЛ находится 57 человек – запас достаточен.

Прокомментировала специалист и о том, восстановятся ли легкие у тех, кто переболел коронавирусом.

- На сегодня есть пациенты, которые переносят заболевание бессимптомно и легко - там никакого следа коронавирус не оставляет. Для тех, кому будет необходима стационарная реабилитация, подготовлено одно из медучреждений.