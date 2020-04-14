«Нет данных, что беременные подвержены большему риску». Минздрав ответил на вопросы о COVID-19

При этом беременные на сроке после 24 недель рассматриваются как пациентки высокого риска, потому что у них изменяется иммунитет

Изменить размер текста: A A

Во время стрима 14 апреля специалисты Министерства ответили на популярные вопросы о «ковид», связанные с детьми и беременными женщинами.

- Нет убедительных данных о том, что беременные женщины подвержены большему риску заболеваемости и смертности от коронавируса. При этом каждая беременная должна расматриваться как пациентка высокого риска, - говорит главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Кеда.

Есть, по словам специалиста, и определенные риски для ребенка.

- Невынашивание беременности на маленьких сроках составляет примерно 2%, риск задержки развития – 10%, преждевременные роды – около 39 %.

Здоровым беременным женщинам рекомендуют реже посещать женские консультации. Н тех, у кого есть патологии, это не распространяется.