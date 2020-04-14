2020-04-14T14:58:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске православный священник заболел коронавирусом

Митрополит Павел призывает верующих молиться дома, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих
Раиса ЮДИНА
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Чтобы не допустить распространения коронавируса, освящение пасхальных куличей будет организовано на улице. Фото носит иллюстративный характер.Чтобы не допустить распространения коронавируса, освящение пасхальных куличей будет организовано на улице. Фото носит иллюстративный характер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Коронавирус выявлен у одного православного священника. Это подтвердил митрополит Павел, отвечая на вопрос «Комсомолки», есть ли случаи COVID-19 среди белорусских священнослужителей.

- К сожалению, уже отмечается. У нас один случай в Беларуси - в Минске, - рассказал митрополит. - Он сейчас находится под присмотром врачей в госпитале. Молимся, чтобы Господь помог ему преодолеть болезнь.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал по возможности воздержаться от посещения храмов и молиться дома, отметив, что природа коронавируса неведома и он может быть опасен и для прихожан, и для священнослужителей.

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