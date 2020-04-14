В Минске православный священник заболел коронавирусом

Чтобы не допустить распространения коронавируса, освящение пасхальных куличей будет организовано на улице. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Митрополит Павел призывает верующих молиться дома, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих

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Коронавирус выявлен у одного православного священника. Это подтвердил митрополит Павел, отвечая на вопрос «Комсомолки», есть ли случаи COVID-19 среди белорусских священнослужителей.

- К сожалению, уже отмечается. У нас один случай в Беларуси - в Минске, - рассказал митрополит. - Он сейчас находится под присмотром врачей в госпитале. Молимся, чтобы Господь помог ему преодолеть болезнь.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал по возможности воздержаться от посещения храмов и молиться дома, отметив, что природа коронавируса неведома и он может быть опасен и для прихожан, и для священнослужителей.