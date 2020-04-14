Браконьер убегал от инспекторов и отстрелил себе палец

Браконьеры застрелили троих косуль, один из них отстрелил себе палец. Фото: госинспекция по охране животного и растительного мира.

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Три косули стали добычей двоих жителей Дубровенского района в период, когда охота на этих животных запрещена.

На автомобиль, разъезжающий по полю, обратил внимание директор местного охотничьего хозяйства. Услышав выстрелы, понял, что это браконьеры. Мужчина сообщил в Оршанскую инспекцию охраны животного и растительного мира и попробовал задержать их самостоятельно.

- Нарушители попытались оторваться от преследования на автомобиле, но у деревни Пироги им преградил дорогу экипаж Оршанской МРИ. Тогда они бросили машину и попробовали убежать. В багажнике нашли трех косуль, - рассказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Браконьеры бегали минут сорок, а потом сами вышли к инспекторам. Оказалось, что один из них выбросил из автомобиля нелегальное ружье. Ружье выстрелило, и браконьер отстрелил себе фалангу пальца. Его отвезли в больницу, а после того, как оказали помощь, обоих нарушителей заключили под стражу.

В отношении браконьеров возбудили уголовное дело. Они причинили природе вред на 9,7 тысячи рублей. Один из них, как оказалось, браконьерствовал не только в лесу, но и на воде - у него дома нашли сети и бредень. Эти орудия лова запрещены.