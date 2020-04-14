2020-04-14T15:33:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси коронавирусом заразились 10 беременных и 80 детей

Все инфицированные дети находятся в стационарах
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
Дети, которые являются контактами первого и второго уровня, могут остаться дома, если родители обеспечат их самоизоляциюДети, которые являются контактами первого и второго уровня, могут остаться дома, если родители обеспечат их самоизоляциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

- Дети переносят инфекцию, как правило, легко. Температура не имеет критичных цифр. На первом месте, как правило, тошнота, рвота. Может быть боль в горле или небольшой кашель, - прокомментировала главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь. Она еще раз напомнила меры профилактики для детей: мыть руки с мылом, в общественных местах надевать маску, научить пользоваться антисептиком.

- Гулять с детьми на улице можно и даже нужно. Но выбирайте тихие участки, где много воздуха и мало людей.

Госпитализируют детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тех, кто является контактами 1-го и 2-го уровней с клиническими признаками. Контактных детей могут оставить дома, если родители обеспечат им самоизоляцию и будут выполнять рекомендации врачей.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дрогичинском районе сосед обокрал семейную пару пожилых сельчан
Нацаэропорт Минск: в 2019 году в апреле в сутки обслуживали 120 рейсов, сейчас – 15
В Минске на Радуницу из-за коронавируса не запретят посещать кладбища, а автобусы пустят чаще
В ДТП под Петриковом водитель «буханки» не справился с управлением и покалечил пассажиров: есть погибший
В Смолевичском районе разбился мотоциклист, он врезался в грузовик дорожной службы
Украинский футболист Алиев: Лукашенко ничего не пугает, у человека есть яйца. Настоящий мужик»
Муж от имени жены мошенничал с продажей масок: вместо респираторов продавал хлопковые маски
Сборная Беларуси по хоккею досрочно завершила сбор из-за коронавируса
Митрополит Павел: «Если бы вместо «коронавирус» люди произносили «Господи, помилуй!», наверное, мы бы уже забыли об этом вирусе»
Женщину из Гомеля принудительно проверят на COVID-19 - прокурор дал санкцию
«Нужно отказаться от такой мысли, домашние роды – это безумие». Минздрав отвечает на вопросы о беременности и коронавирусе
В Беларуси коронавирусом заразились 10 беременных и 80 детей
Браконьер убегал от инспекторов и отстрелил себе палец
В Минске православный священник заболел коронавирусом
«Нет данных, что беременные подвержены большему риску». Минздрав ответил на вопросы о COVID-19
«В Беларуси 2200 аппаратов ИВЛ». Минздрав - об оснащенности больниц оборудованием
«Дадут ли больничный, если ребенок на самоизоляции?». Минздрав отвечает на вопросы о детях