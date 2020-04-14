2020-04-14T16:15:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«Нужно отказаться от такой мысли, домашние роды – это безумие». Минздрав отвечает на вопросы о беременности и коронавирусе

Специалист Минздрава апеллирует к тому, что врачи могут не успеть оказать помощь женщине, которая рожала дома
Алеся ДОБЫШ
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Женщинам советуют поехать в роддомЖенщинам советуют поехать в роддомФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Во вторник, 14 апреля представители Министерства здравоохранения во время стрима отвечали на вопросы, связанные с коронавирусом, педиатрией и беременностью. Один из вопросов касался домашних родов, к которым склоняются женщины, чтобы не заразиться коронавирусом в роддоме.

-Это вопрос, который сейчас задают многие мамы, - говорит главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда. – Домашние роды - это огромный риск как для самой женщины, так и для плода. Поэтому остаться дома – это подвергнуть себя огромному риску. Необходимо в данной ситуации даже отказаться от такой мысли. Зачастую осложнения возникают очень быстро – счет идет на минуты. Оказание неотложной помощи невозможно в домашних условиях, поэтому домашние роды – это безумие. Риск заражения коронавирусом с учетом всех мер, которые мы принимаем, несравним с тем, что может случиться, если мама остается дома.

Партнерские роды сейчас ограничены, чтобы в роддом не занесли коронавирус. Платные роды никто не отменял.

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