Женщину из Гомеля принудительно проверят на COVID-19 - прокурор дал санкцию

Женщину из Гомеля проверят на коронавирус с санкции прокурора. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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Жительница Гомеля будет принудительно освидетельствована на коронавирус. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на службу информации Гомельской областной прокуратуры.

Женщина контактировала с инфицированным, но, как уточнили в прокуратуре, «не захотела добровольно соблюдать нормы закона». По данным прокуратуры, достаточно оснований предполагать, что она может быть инфицирована. Прокуратура санкционировала принудительное освидетельствование женщины. Гомельчанку поместят в стационар и проверят на COVID-19.

Принудительное освидетельствование на наличие заболевания возможно, если заболевание является социально опасным и если в отношении лица имеются достаточные основания полагать, что у него может быть это заболевание.

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