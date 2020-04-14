2020-04-14T15:51:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Женщину из Гомеля принудительно проверят на COVID-19 - прокурор дал санкцию

Гомельчанка не захотела сдать тесты добровольно
Наталья ПАРТОЛИНА
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Женщину из Гомеля проверят на коронавирус с санкции прокурора.Женщину из Гомеля проверят на коронавирус с санкции прокурора.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Жительница Гомеля будет принудительно освидетельствована на коронавирус. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на службу информации Гомельской областной прокуратуры.

Женщина контактировала с инфицированным, но, как уточнили в прокуратуре, «не захотела добровольно соблюдать нормы закона». По данным прокуратуры, достаточно оснований предполагать, что она может быть инфицирована. Прокуратура санкционировала принудительное освидетельствование женщины. Гомельчанку поместят в стационар и проверят на COVID-19.

Принудительное освидетельствование на наличие заболевания возможно, если заболевание является социально опасным и если в отношении лица имеются достаточные основания полагать, что у него может быть это заболевание.

Подробности этой истории читайте ЗДЕСЬ.

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