2020-04-14T16:04:34+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сборная Беларуси по хоккею досрочно завершила сбор из-за коронавируса

Должны были тренироваться до конца апреля
Захар ПЛАТОНОВ
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Тренинг-кемп сборной Беларуси продлился меньше, чем планировалось.Тренинг-кемп сборной Беларуси продлился меньше, чем планировалось.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Пусть чемпионат мира по хоккею в этом году отменили (должен был состояться в Швейцарии) из-за пандемии коронавируса, сборная Беларуси продолжала тренировки. На прошлой неделе главный тренер Михаил Захаров рассказывал, что тренинг-кемп должен продлиться до конца апреля. Но повестка дня быстро меняется. 14 апреля сайт ФХБ сообщил: «В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья хоккеистов, тренеров, административного штаба и их семей, руководство Федерации хоккея Беларуси приняло решение о прекращении учебно-тренировочного сбора национальной команды с 15 апреля».

Теперь ближайший ориентир для хоккеистов: квалификация к Олимпиаде-2022, которая запланирована на конец августа. Наша команда будет бороться со Словакией, Польшей, Австрией за единственную путевку на Олимпийские игры. Правда, календарь может быть изменен. Пока хоккеисты будут тренироваться по индивидуальным планам.

Ранее Михаил Захаров с долей иронии заметил: «Многое зависит от того, чем игроки будут заниматься после тренинг-кемпа. Если будут тренироваться - это одно. Если будет сидеть и отдыхать… Хорошо хоть, что некуда ехать - ни на Мальдивы, ни куда-то еще. Все будут здесь».

Нападающий Михаил Стефанович рассказал KP.BY, как в команде занимаются профилактикой коронавируса: «Как и прежде. Пришли, позавтракали, размялись. Занятие на льду, потом тренажерный зал. Обед - и по домам. Что касается предосторожностей, то маски не носим, но руки друг другу не жмем, чаще проводим дезинфекцию рук. Стараемся в раздевалке не очень плотно располагаться, тем более что людей пока немного».

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