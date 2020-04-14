Митрополит Павел: «Если бы вместо «коронавирус» люди произносили «Господи, помилуй!», наверное, мы бы уже забыли об этом вирусе»

Глава Белорусской православной церкви рассказал, как часто сейчас будут звонить церковные колокола и о времени совместной молитвы

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Колокола на православных храмах будут звенеть чаще, и связано это с коронавирусом.

- С 10 апреля и до завершения эпидемии по всем храмам мы совершаем особый колокольный звон в 9 часов утра, в 12, в 3 часа дня и в 6 вечера, - рассказал митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Он пояснил, что во время освящения колоколов читается молитва, и смысл в том, что колокольный звон - это и предупреждающий сигнал в случае опасности, и призыв на молитву, и своеобразное духовное оружие, которое, как сказал митрополит, «поражает эпидемию и даже бесов изгоняет». Во время этого особого звона будет 12 ударов в колокол и потом в течение 12 минут перезвон.

Митрополит призвал верующих стать в это время на совместную молитву, которая поможет нам преодолеть этот сложный период, обязательно молиться за врачей и напомнил о молитве покаянной:

- Уже столько раз человечество повторяло эти слова - «эпидемия», «коронавирус», «ковид». Если бы все люди вместо этих слов произносили: «Господи, помилуй!», «Господи, прости!», наверное, мы бы уже забыли об этом вирусе.