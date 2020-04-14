Муж от имени жены мошенничал с продажей масок: вместо респираторов продавал хлопковые маски

Покупатели оплачивали респираторы со специальной защитой по 15 рублей за штуку, а получали матерчатые повязки

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В Минске мужчина мошенничал с продажей средств индивидуальной защиты. В сети он предлагал на продажу американские респираторы со специальным клапаном и высокой степенью защиты. За один респиратор просил 15 рублей. Когда покупатели оформляли и оплачивали заказ, они получали вместо респираторов хлопковые маски.

Объявление провисело в сети с 31 марта по 10 апреля. К нему прилагалось фото респираторов. Объявление было подано от имени ИП Рудницкой. За это время на удочку попались как минимум двое покупателей. Их обманули на общую сумму более 1,6 тысячи рублей.

Следственный комитет предварительно установил, что от имени предпринимательницы действовал ее муж. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. У мужчины изъяли более 600 хлопковых масок.

Не исключено, что пострадавших от действий мошенника больше. Если вы пострадали от его действий, сообщите по телефонам: (8017) 389-55-55 или (8044) 500-31-11, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.