Украинский футболист Алиев: Лукашенко ничего не пугает, у человека есть яйца. Настоящий мужик»

Александр Алиев отметил, что сейчас за чемпионатом Беларуси следят во всем мире

Изменить размер текста: A A

Бывший футболист сборной Украины, киевского «Динамо», московского «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев высказался о своем отношении к тому, что чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса Covid-19.

- Сейчас чемпионат Беларуси - номер один в мире, двенадцать стран его транслируют. Вот Кенту (так он называет Артема Милевского, с которым играл в сборной и в киевском «Динамо», сейчас они вместе снимают видеоблог. - KP.BY) 35 лет, а на него смотрит весь мир! Раньше я смотрел на него в Лиге чемпионов, а сейчас в чемпионате Беларуси. Рад за него. Ему нечего жаловаться. В данный момент каждый завидует чемпионату Беларуси, потому что люди тренируются и играют. Батька все правильно сделал! Он правильные слова говорит. В стране есть работа, а те люди, что уезжают в Польшу… Правильно Лукашенко сказал, что нечего туда уезжать! У них же есть рабочие места. Его ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Видно, что это настоящий мужик, - цитирует Алиева sport24.ru.

Матчи пятого тура чемпионата Беларуси по футболу должны пройти с 16 по 18 апреля. Брестское «Динамо» ждет гостевой матч с «Витебском».

- У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато, - сказал Милевский во время прямого эфира с Александром Алиевым в Инстаграме.

Ранее сложилась противоречивая ситуация с матчем «Витебск» - «Смолевичи», который должен был состояться 5 апреля. В Витебске стали фиксировать рост пациентов с положительным тестом на Covid-19. 3 апреля матч перенесли в Борисов, точнее, команды обменялись статусами хозяев и гостей («Смолевичи» пока играют в Борисове). Перенос объясняли погодными условиями. Неделю спустя министр здравоохранения Владимир Караник сказал, что это сделали из-за эпидемиологической обстановки. Позже ему резко возразил председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов: «Не Караника дело озвучивать такие моменты»

Сегодня, 14 апреля, стало известно, что сборная Беларуси по хоккею прекратила тренинг-кемп из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милевского поставили на место во время награждения Суперкубка: «Ты за медалью самый первый стоишь! Вон там в углу встань, б****»

Алиев жестко высказал своему бывшему напарнику по киевскому «Динамо» [видео]