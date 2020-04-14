2020-04-14T17:16:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Смолевичском районе разбился мотоциклист, он врезался в грузовик дорожной службы

На трассе вели работы по нанесению разметки
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Мотоциклист погиб на месте аварии. Фото: МВД.Мотоциклист погиб на месте аварии. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии на 379-м километре автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. Он врезался в грузовик с прицепом, который двигался в попутном направлении. Авария произошла 14 апреля около 13.30.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, грузовик сопровождал спецтехнику, которая используется для нанесения дорожной разметки. 32-летний мужчина, который управлял мотоциклом Harley-Davidson, получил тяжелые травмы и умер на месте.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дрогичинском районе сосед обокрал семейную пару пожилых сельчан
Нацаэропорт Минск: в 2019 году в апреле в сутки обслуживали 120 рейсов, сейчас – 15
В Минске на Радуницу из-за коронавируса не запретят посещать кладбища, а автобусы пустят чаще
В ДТП под Петриковом водитель «буханки» не справился с управлением и покалечил пассажиров: есть погибший
В Смолевичском районе разбился мотоциклист, он врезался в грузовик дорожной службы
Украинский футболист Алиев: Лукашенко ничего не пугает, у человека есть яйца. Настоящий мужик»
Муж от имени жены мошенничал с продажей масок: вместо респираторов продавал хлопковые маски
Сборная Беларуси по хоккею досрочно завершила сбор из-за коронавируса
Митрополит Павел: «Если бы вместо «коронавирус» люди произносили «Господи, помилуй!», наверное, мы бы уже забыли об этом вирусе»
Женщину из Гомеля принудительно проверят на COVID-19 - прокурор дал санкцию
«Нужно отказаться от такой мысли, домашние роды – это безумие». Минздрав отвечает на вопросы о беременности и коронавирусе
В Беларуси коронавирусом заразились 10 беременных и 80 детей
Браконьер убегал от инспекторов и отстрелил себе палец
В Минске православный священник заболел коронавирусом
«Нет данных, что беременные подвержены большему риску». Минздрав ответил на вопросы о COVID-19
«В Беларуси 2200 аппаратов ИВЛ». Минздрав - об оснащенности больниц оборудованием
«Дадут ли больничный, если ребенок на самоизоляции?». Минздрав отвечает на вопросы о детях