В Смолевичском районе разбился мотоциклист, он врезался в грузовик дорожной службы

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Мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии на 379-м километре автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. Он врезался в грузовик с прицепом, который двигался в попутном направлении. Авария произошла 14 апреля около 13.30.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, грузовик сопровождал спецтехнику, которая используется для нанесения дорожной разметки. 32-летний мужчина, который управлял мотоциклом Harley-Davidson, получил тяжелые травмы и умер на месте.