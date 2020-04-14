2020-04-14T19:00:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В ДТП под Петриковом водитель «буханки» не справился с управлением и покалечил пассажиров: есть погибший

«УАЗик» несколько раз перевернулся в кювете
Надежда БУТОВИЧ
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УАЗ съехал в кювет и опрокинулся. Фото: СК.УАЗ съехал в кювет и опрокинулся. Фото: СК.
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Серьезное ДТП произошло на территории Петриковского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

Авария произошла в понедельник, 13 апреля, на автотрассе, соединяющей Мозырь и Петриков.

– Примерно в 17.45 часов по дороге на служебном «УАЗе» ехали работники агропредприятия. За рулем находился 59-летний водитель, а в салоне сидели 5 пассажиров-сельхозработников. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и машина оказалась за пределами проезжей части. В кювете «буханка» опрокинулась несколько раз, – пояснили в пресс-службе.

В аварии погиб один пассажир и пострадали еще двое. Фото: СК.

В аварии погиб один пассажир и пострадали еще двое. Фото: СК.

В ДТП смертельные травмы получил один из пассажиров, 56-летний мужчина скончался на месте происшествия. Еще двух человек, 35- и 46-летнего пассажиров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

– На месте аварии работали сотрудники следственно-оперативной группы. Была изучена и зафиксирована следовая картина, назначены судмедэкспертизы и автотехническая проверка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, – уточнили в СК.

Если вы были очевидцем ДТП или у вас есть запись видеорегистратора позвоните в милицию либо в СК.

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