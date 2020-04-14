2020-04-14T18:57:57+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске на Радуницу из-за коронавируса не запретят посещать кладбища, а автобусы пустят чаще

О таком решении сообщили в Мингорисполкоме
Надежда БУТОВИЧ
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Религиозные празднества и ритуалы в Беларуси не отменяют, но людей просят все же оставаться дома.Религиозные празднества и ритуалы в Беларуси не отменяют, но людей просят все же оставаться дома.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Горисполком Минска из-за коронавируса не будет вводить запрет на посещение кладбищ на Радуницу и религиозные праздники. Об этом пресс-служба Мингорисполкома сообщила в Telegram-канале «Минск. Официально».

При этом городские власти обратились к минчанам с просьбой соблюсти меры предосторожности. Например, на кладбища, по возможности, поехать на маршрутке или такси, воспользовавшись допуслугами минских транспортников.

– Также в Минске к городским кладбищам в эти дни пустят большее количество общественного транспорта, чтобы поездки были более безопасными, – уточнили в пресс-службе.

Так с 18 по 24 апреля городские автобусы: 5Э, 68, 31, 94С, 170Э и 109 с 08.00 часов утра до 18.00 часов вечера будут ездить с периодичностью 10 минут.

На выходных 25 и 26 апреля, а также в понедельник, 27 апреля, по этим же маршрутам пустят дополнительный подвижный состав, что сократит время ожидания между рейсами.

Во вторник, 28 апреля, с 07.00 часов утра до 18.00 часов будут двигаться допмаршруты автобусов: 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э и до 20.00 часов будут курсировать маршруты: 5Э, 68, 31, 94С, 170Э и 109.

При этом все же посетить кладбище лучше не в дни праздников, а раньше или позже, чтобы избежать массовых скоплений людей. В праздничные же дни советуют остаться дома даже религиозные деятели.

Так архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал белорусских католиков смотреть богослужение по телевизору или в онлайн-трансляциях.

А глава БПЦ митрополит Павел накануне празднования Пасхи призвал православных воздержаться от посещения храмов.

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