Нацаэропорт Минск: в 2019 году в апреле в сутки обслуживали 120 рейсов, сейчас – 15

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Из-за пандемии коронавируса объем рейсов в Национальном аэропорту Минск снизился на 76 процентов, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Так на отмены рейсов повлияли нестабильная эпидемиологическая обстановка и закрытие границ между странами.

– Массовые отмены рейсов начались с 15 марта 2020 года, до этого дня аэропортом выполнялись сто процентов запланированных рейсов, после отмечалось стремительное падение. Сейчас в среднем 76 процентов рейсов от заявленных отменены, – прокомментировали в пресс-службе.

В апреле 2020 года Нацаэропорт обслуживает всего 15 – 16 рейсов в сутки, против 120 – 125 прилетов и вылетов в прошлом году. Сейчас на табло Нацаэропорта немногие оставшиеся в расписании рейсы, а также чартеры и эвакуационные спецрейсы. Остаются на обслуживание также грузовые самолеты, в том числе с гуманитарными грузами.

– В аэропорту не только принимают и обслуживают грузовые рейсы, но и обрабатываю грузы, в круглосуточном режиме. Для минимизации рисков заболевания COVID-19 обеспечен четкий регламент санитарных мероприятий. Так авиагрузы размещают на складе, готовят к отправке, декларируют, проводят фитосанитарный и ветконтроль без физического присутствия грузополучателей и грузоотправителей. В терминалах и всех помещениях проводится дезинфекция, – добавили в пресс-службе авиаперевозчика.

При этом из-за резкого спада пассажиропотока Нацаэропорт перешел на режим работы с минимальным числом сотрудников. С 1 по 30 апреля работникам объявили минимальный 10-дневный простой согласно графикам смен. Зарплаты при этом будут начисляться по 71 статье ТК Беларуси: «не ниже 2/3 установленной тарифной ставки».

– На время простоя работники не находятся на рабочих местах. При этом трудовые отпуска предоставляются «старым» графикам, – уточнили в пресс-службе.

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