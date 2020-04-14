В Дрогичинском районе сосед обокрал семейную пару пожилых сельчан

Мужчина был вхож с дом, помогал по хозяйству и с уборкой

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К правоохранителям Дрогичинского района на днях обратилась пара пожилых супругов из деревни Гута. Об этом belta.by сообщила со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя УСК по Брестской области.

Сельские жители, 86-летний пенсионер с 85-летней супругой, не нашли на месте свои пенсионные сбережения. Из дома пропали 8200 белорусских рублей.

– Следователям пожилые супругу рассказали, где хранили деньги. И что накануне пропажи им в уборке дома помогал 33-летний сосед. Мужчина неоднократно подсоблял пожилым сельчанами по дому и хозяйству и так втерся в доверие, – пояснили в пресс-службе УСК.

Когда к подозреваемому в краже пришли правоохранители, он во всем сознался. К тому моменту часть денег он успел потратить, оставшуюся часть суммы вернул пенсионерам. Против злоумышленника возбудили уголовное дело, ему грозит от 2 до 7 лет заключения и штраф.

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