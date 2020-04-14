Пьяный житель Мозыря сбросил с 7 этажа свою жену: она не выжила

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Трагедия произошла в понедельник, 13 апреля, в райцентре на Гомельщине. Об этом сообщил местный ресурс «Сильные Новости».

В Мозыре с балкона многоэтажки выпала и погибла молодая женщина. ЧП произошло в одном из многоквартирных домов на Бульваре Юности.

Как стало известно журналистам, трагедия произошла во время ссоры. Пьяный 37-летний мозырянин и его 35-летняя супруга оказались вместе на балконе квартиры на седьмом этаже. В какой-то момент мужчина схватил женщину на руки и сбросил с балкона вниз. От полученных из-за падения с высоты травм мозырянка скончалась.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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