Официально: Коронавирус передается от мертвого пациента к живому человеку, выявлен первый случай

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Журналисты Daily Mail сообщают о первом случае заражения COVID-19 от мертвого тела. Первый случай выявили медики в Таиланде. Коронавирусом заболел судмедэксперт, который контактировал с телом умершего от коронавируса в Бангкоке. К сожалению, судебно-медицинский работник также скончался от коронавирусной инфекции.

Ученые пришли к выводу, что это первый подобный случай в мире. Хотя по-прежнему нет единого мнения о том, как именно распространяется вирус. Например, ведутся споры о том, может ли COVID-19 проникать по вентиляционным шахтам в квартирах?

Теперь после того, как медэксперт скончался, заразившись коронавирусом от трупа, может возникнуть проблема захоронений пациентов. Так как не всех умерших от коронавируса кремируют, некоторых хоронят в закрытых и даже в открытых гробах, позволяя родственникам попрощаться с покойником. Это зависит от традиций страны и религии.

В ВОЗ призывают людей, обращающихся с трупами скончавшихся из-за коронавируса, соблюдать меры осторожности такие же, как и у медиков при лечении больных COVID-19. Так специалисты-криминалисты должны носить защитные устройства, включая защитный костюм, перчатки, защитные очки, кепку или шапочку, маску. А процедура дезинфекции, используемая в операционных, может применяться и в отделениях патологии и судмедэкспертизы.

Тем не менее, специалисты организации здравоохранения напомнили, что все же большинство вирусов «долго не выживают в организме человека после смерти».

Известно, что многие страны сократили количество похорон, чтобы остановить распространение коронавируса на связанных с ним общественных мероприятиях. Так же и в Беларуси для нераспространения коронавируса запрещено проводить поминки в заведениях общепита.

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