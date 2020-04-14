2020-04-14T21:32:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое минчан и бармен незаконно торговали в Минске антисептиком

Объявления о продаже размещали в соцсетях
Надежда БУТОВИЧ
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Молодые люди с накруткой продавали в соцсетях антисептик. Фото: МВД.Молодые люди с накруткой продавали в соцсетях антисептик. Фото: МВД.
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Правоохранители Минска задержали на днях незаконных торговцев антисептиком. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном Telegram-аккаунте.

– Подозреваемые в незаконной торговле реализовали товар без соответствующей регистрации и спецразрешения. Факты нелегальной торговли были выявлены в трех районах столицы. Всего было изъято свыше 80 литров антисептических средств, стоимостью более 1400 белорусских рублей, – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в нелегальной торговле подозревают трех фигурантов: 27 и 28-летних безработных минчанин и их компаньона – 24-летнего бармена из пригорода Минска. Антисептик они продавали с серьезной накруткой цены, а покупателей находили в соцсетях. Товар передавали и забирали деньги при личной встрече в городе.

Правоохранители изъяли у нелегальных торговцев более 80 литров антисептика. Фото: МВД.

Правоохранители изъяли у нелегальных торговцев более 80 литров антисептика. Фото: МВД.

– Парни подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности. Составлены административные протоколы. Изъятый товар до решения суда будет находится в районном ОВД, – уточнили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что оперативники ежедневно проводят мероприятия, в ходе которых выявляют и пресекают факты незаконной торговли медицинскими товарами. Всего из незаконного оборота изъято почти 36 тысяч медицинских масок и перчаток, а также около 87 литров антисептиков на общую сумму около 41 тысячи рублей.

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