Гродненец следил за переписками бывшей жены в интернете и, если что-то не нравилось, звонил ухажерам

Мужчина читал переписки бывшей жены в интернете и менял данные от ее аккаунтов. Фото: pixabay.com.

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Правоохранители Гродно подозревают в несанкционированном доступе к компьютерной информации 40-летнего жителя Гродно. Об этом пресс-служба УВД Гродненского облисполкома сообщила на официальном сайте.

Известно, что в 2019 году мужчина развелся с 41-летней супругой. С женщиной осталась жить их общая дочка, и гродненец, навещая ее, «взломал» соцсети бывшей супруги.

– Подозреваемый, когда приходил на квартиру потерпевшей, получал доступ к ее гаджетам, на которых были открыты страницы различных мессенджеров. Так экс-супруг получил доступ к персональный данным аккаунтов. Но гродненец не старался быть незамеченным, он самолично менял пароли и логины от страниц женщины в соцсетях, поменял данные в личном кабинете на сайте мобильного оператора, запросил и сохранил детализацию ее звонков, – рассказали правоохранители.

Ранее мужчину привлекали к ответственности за избиения супруги, теперь - за несанкционированный доступ к компьютерной информации. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Получив доступ к личным данным мужчина тщательно следил за переписками ее бывшей жены, устраивал разборки и даже звонил «ухажерам» из интернета, чтобы поскандалить. Такая слежка в интернете длилась несколько месяцев, женщина заявила в милицию.

– Ранее подозреваемого привлекали к административной ответственности за умышленные избиения жены и другие насильственные действия против потерпевшей, – уточнили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело.

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