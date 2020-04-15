2020-04-15T10:18:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В чернобыльской зоне потушили пожар

Помогли сильные дожди
Ольга ИВАШЕНКО
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В Чернобыльской зоне потушили пожар. Фото: служба ГСЧС Украины.В Чернобыльской зоне потушили пожар. Фото: служба ГСЧС Украины.
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Напомним, пожар в чернобыльской зоне, который вчера вплотную подобрался к самым масштабным радиоактивным хранилищам вблизи Припяти, бушевал с 4 апреля. За 11 дней к месту пожара авиация МЧС Украины совершила 227 вылетов и сбросила 500 тонн воды. Сбить огонь помогли сильные дожди, которые шли в Украине последние дни. Сообщается, что в настоящее время радиационный фон в норме и пожар не представлял опасности для ядерных объектов зоны отчуждения. Хотя многие с этим мнением не согласны и опасались серьезных последствий в случае, если пожар все же доберется до радиоактивных хранилищ.

В это время украинские пожарные продолжают свою работу. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, для гашения тления потребуется еще несколько дней.

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