2020-04-15T10:20:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Неожиданно: белорусы, которые из-за коронавируса сидят дома на самокарантине, начали сажать картошку

Притом открыли бульбасезон в самой холодной области - Витебской!
Ольга ИВАШЕНКО
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Белорусы начали сажать картошку! Фото: Марина ПлющиковаБелорусы начали сажать картошку! Фото: Марина Плющикова
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- Сидим с женой дома - кукуем. Оба пенсионеры, но я еще работаю. Сейчас отпуск взял - не самое лучшее время, чтобы ходить куда-то из-за этого коронавируса. С детьми и внуками сейчас чаще общаемся по телефону. А долго так не выдержишь. Нам проще, у нас свой дом и участок под боком. Делай что-то хоть круглые сутки, - рассказывает Николай Михайлович из Орши. - Так мы все и поделали! Участок в порядок привели, рассада на окне колосится, деревья побелили… Уже и не знали, чем себя занять. Обычно картошку сажаем на майские праздники. А тут посмотрел на семенку, а она с приличными ростками уже. Решили с женой - была не была! Ну, и погода хорошая. Вышли вдвоем на участок. Я за электроплугом, Надя - жена моя - на кнопочку нажимает. Сделаем борозду - пройдемся потиху с корзинкой, бульбу посадим… Так за несколько часов и справились! Читали «Комсомолку», там один ученый рассказывал, что с нашим потеплевшим климатом белорусы могут уже вполне начать выращивать по два урожая картошки за сезон, особенно если посадить ранние сорта. Вот мы и решили проверить! Что бульба пропадет, не боимся. Пока она корни свои не пустит, питается за счет клубня, и ничего ей не страшно. В общем, пока с коронавирусом справимся, у нас уже первый урожай картошки подоспеет!

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