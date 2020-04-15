Кому в Беларуси сейчас делают тесты на коронавирус?

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Как сообщила замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан, в последние дни число пациентов с подтвержденным коронавирусом увеличивается на 300 - 400 человек ежесуточно.

Чтобы проверить на вирус как можно больше белорусов, власти увеличили количество тестов.

Как рассказала Елена Богдан, прежде всего тесты делают людям с пневмонией тяжелой и средней тяжести. Также на COVID-19 проверяют тех, кто вернулся из-за рубежа. В случае если, находясь на самоизоляции, они почувствуют недомогание, они тоже должны пройти тест. Проверяют и тех, кто контактировал с инфицированными. Также замминистра напомнила, что контакты 1-го уровня госпитализировать не будут, но они обязаны находиться в самоизоляции, передает belta.by.

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