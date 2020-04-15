Водители-международники в Витебской области нарушают правила транзита, не носят защитные маски и перчатки и захаживают в казино.

Изменить размер текста: A A

Напомним, постановлением правительства на территории Беларуси определено несколько десятков мест, в которых могут останавливаться и парковаться водители большегрузов, проезжающих нашу страну транзитом. То есть останавливаться и, тем более, контактировать с местным населением в других местах водители-транзитники не могут. Во время остановки водителям измеряют температуру. Данные меры приняты для борьбы с распространением коронавируса в нашей стране.

Прокуратура Витебской области провела проверку и установила: на территории области, через которую проходят транзитные потоки большегрузов из Евросоюза, Украины и России, организация и контроль транзитных автомобильных перевозок должным образом не налажены.

Так, например, установлено, что водители-международники не останавливаются в утвержденных местах, не измеряют температуру. Вопреки всем запретам стихийное скопление транзитных автомобилей наблюдают возле приграничного казино. Водители там ходят без перчаток и масок.

Как сообщают в прокуратуре Витебской области, вся собранная о нарушениях информация передана начальнику УВД Витебского облисполкома для дальнейшего принятия мер по предотвращению завоза и распространения в Беларусь COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-инфекционист: Впереди - тяжелый месяц. Пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси еще не наступил. О том, какой путь борьбы с пандемией выбрала наша страна, а также о том, какая сегодня в Беларуси эпидемиологическая ситуация, мы поговорили с заместителем главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святославом Вельгиным (ПОДРОБНЕЕ)

«Обрабатывать телефон от коронавируса нужно так же часто, как и руки»: врач и химик - о том, как обеззаразить мобильный. Медик подтвердил: если мыть руки, но не обрабатывать мобильный телефон, который мы постоянно держим в руках, смысла в мерах против коронавируса будет мало (ПОДРОБНЕЕ)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.