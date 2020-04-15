Спецкомбинат КБО просит минчан ограничить посещение кладбищ на Пасху и Радуницу

Как поясняют в администрации Комбината бытового обслуживания, которое оказывает населению ритуальные услуги, таких мер горожан просят придерживаться для сохранения здоровья и нераспространения коронавирусной инфекции

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- Уважаемые жители Минска! Для организованного посещения кладбищ во время религиозных праздников (Пасхи 19 апреля и Радуницы 28 апреля), а также для сохранения здоровья горожан просим спланировать посещение городских мест погребения таким образом, чтобы избежать массового скопления посетителей, - обращается к горожанам Администрация КУП «Спецкомбинат КБО».

Кладбища во время религиозных праздников закрыты для посещения не будут, и все же для общего блага руководство спецкомбината настоятельно рекомендует:

- Не планируйте посещение кладбищ исключительно на праздничные дни. Навестить могилы родных и близких можно в течение одной или двух недель, либо же отложить посещение кладбища на более позднее время. С этой целью в период с 18 по 28 апреля городские власти организуют дополнительные маршруты городского транспорта к местам погребения. Администрация КУП «Спецкомбинат КБО» поздравляет с наступающими Пасхой и Радуницей, желает крепкого здоровья, благополучия и надеется на понимание складывающейся обстановки.

На все возникшие вопросы, а также за консультацией по установке, ремонту надмогильных сооружений на кладбищах Минска просьба звонить по телефону: 8 (017) 204-30-32 либо присылать сообщения на электронную почту: speckombinat@bk.ru

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