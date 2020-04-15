2020-04-15T13:46:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Спецкомбинат КБО просит минчан ограничить посещение кладбищ на Пасху и Радуницу

Как поясняют в администрации Комбината бытового обслуживания, которое оказывает населению ритуальные услуги, таких мер горожан просят придерживаться для сохранения здоровья и нераспространения коронавирусной инфекции
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Спецкомбинат КБО просит минчан ограничить посещение кладбищ на Пасху и Радуницу.Спецкомбинат КБО просит минчан ограничить посещение кладбищ на Пасху и Радуницу.
Изменить размер текста:

- Уважаемые жители Минска! Для организованного посещения кладбищ во время религиозных праздников (Пасхи 19 апреля и Радуницы 28 апреля), а также для сохранения здоровья горожан просим спланировать посещение городских мест погребения таким образом, чтобы избежать массового скопления посетителей, - обращается к горожанам Администрация КУП «Спецкомбинат КБО».

Кладбища во время религиозных праздников закрыты для посещения не будут, и все же для общего блага руководство спецкомбината настоятельно рекомендует:

- Не планируйте посещение кладбищ исключительно на праздничные дни. Навестить могилы родных и близких можно в течение одной или двух недель, либо же отложить посещение кладбища на более позднее время. С этой целью в период с 18 по 28 апреля городские власти организуют дополнительные маршруты городского транспорта к местам погребения. Администрация КУП «Спецкомбинат КБО» поздравляет с наступающими Пасхой и Радуницей, желает крепкого здоровья, благополучия и надеется на понимание складывающейся обстановки.

На все возникшие вопросы, а также за консультацией по установке, ремонту надмогильных сооружений на кладбищах Минска просьба звонить по телефону: 8 (017) 204-30-32 либо присылать сообщения на электронную почту: speckombinat@bk.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Для кремирования умерших с коронавирусом включили отдельную печь»: в минском крематории рассказали об особых правилах погребения

Узнали, можно ли заразиться коронавирусом от покойного, почему прямо перед погребением с телами умерших нельзя прощаться и почему людей с COVID-19 хоронят по другим правилам (ПОДРОБНЕЕ)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 (29) 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля 2020 года составило 3728 человек
Военные продолжают репетировать парад к 9 Мая
В Островецком районе 12 человек принудительно проверили на коронавирус
Белорусы в Польше нарушили карантин и через полстраны поехали в горы: их задержали с марихуаной и грибами
Спецкомбинат КБО просит минчан ограничить посещение кладбищ на Пасху и Радуницу
Водители-международники в Витебской области нарушают правила транзита, не носят защитные маски и перчатки и захаживают в казино
Американка, которая первой в мире получила экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала о своих ощущениях
Кому в Беларуси сейчас делают тесты на коронавирус?
Неожиданно: белорусы, которые из-за коронавируса сидят дома на самокарантине, начали сажать картошку
В чернобыльской зоне потушили пожар
Гродненец следил за переписками бывшей жены в интернете и, если что-то не нравилось, звонил ухажерам