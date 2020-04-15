Белорусы в Польше нарушили карантин и через полстраны поехали в горы: их задержали с марихуаной и грибами

Их не только оштрафуют за нарушение карантина, но еще и на кажут за езду под кайфом и хранение наркотиков

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Нарушить карантин в Польше и отправиться в путешествие на пасхальные выходные осмелилась четверка студентов из Беларуси. Молодые люди - два парня 22 и 23 лет и две девушки 20 и 22 лет - запланировали поездку в горы. Они беспрепятственно проехали полстраны - почти 500 км на юго-запад от Варшавы до Бещад.

На машину на чужих регистрационных номерах, стоявшую ночью на обочине, обратила внимание полиция. У водителя и пассажиров проверили документы. И оказалось, что нарушение режима карантина - это еще цветочки. В машине сильно пахло наркотиками. Автомобиль осмотрели и нашли там мешочки с марихуаной и сушеные галлюциногенные грибы. Ими компания баловалась всю дорогу от Варшавы.

Студенты сначала сказали, что заблудились и на самом деле возвращались на учебу в Варшаву. А потом признались, что ехали на отдых и наркотиками запаслись заранее.

Подкарпатское отделение полиции сообщает, что студентов за их выходку накажут. За нарушение карантина каждый получит штраф в 500 злотых - это больше 120 долларов. Кроме этого, парням придется ответить за хранение и распространение наркотиков, а тот, кто был за рулем, получит наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде. Разбирательство по этому поводу еще продолжается.