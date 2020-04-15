2020-04-15T13:59:47+03:00
Общество
КП Беларусь

В Островецком районе 12 человек принудительно проверили на коронавирус

Санкции о принудительном медосвидетельствовании выдвинула прокуратура
Ольга ИВАШЕНКО
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В Островецком районе 12 человек принудительно протестируют на коронавирус.В Островецком районе 12 человек принудительно протестируют на коронавирус.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Напомним, недавно появилась информация о том, что коронавирус был выявлен, но достоверно не подтвержден у российских рабочих, которые трудятся на строительстве Островецкой АЭС.

И вот очередные новости из Островецкого района. Прокурор района выдвинул санкцию о принудительном медосвидетельствовании 12 граждан на COVID-19. Причина указана следующая: Районный центр гигиены и эпидемиологии выяснил, что эти 12 человек являются контактами первого уровня, однако от медицинского освидетельствования уклоняются. Известно, что сейчас все они на обязательной самоизоляции.

На подобные случаи законом Беларуси «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» предусмотрено принудительное освидетельствование по санкции прокурора, потому как COVID-19 относится к числу заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения.

Напомним, это уже второй случай в Беларуси, когда тестировать людей на COVID-19 пришлось принудительно. На днях аналогичную санкцию выдала прокуратура Гомеля.

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