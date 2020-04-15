Военные продолжают репетировать парад к 9 Мая

В Министерстве обороны подтверждают: в этом году парад будет недолгим и пройдет вечером

Изменить размер текста: A A

Официальный Telegram-канал Минобороны Беларуси сообщает: «Продолжается подготовка механизированной колонны к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Расчеты и экипажи военной техники отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе в Липках».

Напомним, в Министерстве здравоохранения сообщают, что каждый день число инфицированных коронавирусом возрастает на 300 - 400 человек, а пик пандемии COVID-19 в Беларуси ожидается в конце апреля - начале мая.

Вопрос о целесообразности проведения парада в этом году задавали даже представителю миссии ВОЗ, которая на прошлой неделе посетила Беларусь, чтобы оценить действия белорусских медиков по борьбе с коронавирусом. Конкретного ответа на этот вопрос глава миссии Патрик О’Коннор не дал, однако повторил, что «Беларусь вступает в тяжелые времена», дополнив, что в связи с новой динамикой роста необходимо отказаться от проведения массовых мероприятий. На сегодняшний день официально парад в Беларуси так и не отменили.

В Министерстве обороны отметили: «Подготовка и проведение парада - одна из составляющих боевой подготовки войск, в процессе которых личный состав совершенствует навыки обслуживания и вождения закрепленной за ними техники, а также повышает профмастерство».

Военное ведомство сообщает, что в этом году парад пройдет вечером и продлится примерно час - запланировано прохождение пешей и механизированной колонн и пролет воздушного эшелона. Парад завершится показательным выступлением роты почетного караула и сводного оркестра. В составе пешей колонны пройдут 22 парадных расчета: 20 белорусских и по одному от Китая и России.

Автомобилистам напоминают: в связи с репетициями к параду 16, 20, 23, 27 и 30 апреля с 21.00 до 23.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Машерова и Даумана до проспекта Победителей.