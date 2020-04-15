Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля 2020 года составило 3728 человек

Мы собрали последние новости о числе инфицированных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля 2020 года

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По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 15 апреля, в Беларуси зарегистрировано 3728 случаев коронавирусной инфекции, есть также новые смерти людей с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки - плюс 447 новых инфицированных. Напомним, 14 апреля Минздрав сообщал о 3281 пациентах с COVID-19. Также сообщается, что 68 пациентов, а это плюс 9 новых случаев по сравнению с последними данными, находятся сейчас под аппаратами искусственной вентиляции легких.

Увы, увеличилось число летальных исходов. Их уже 36. А это плюс З смерти за последние сутки. Все умершие пациенты, как уточняют в Министерстве здравоохранения, имели ряд хронических заболеваний. Также в ведомстве сообщили, что с начала вспышки коронавирусной инфекции в Беларуси, проведено уже 76 198 тестов. Только за последние сутки в стране сделали 4323 теста на COVID-19. Сегодня их делают в 24 частных и государственных лабораториях.

О том, сколько пациентов сейчас в больнице, а сколько выздоровели, в ведомстве сегодня не сообщили.

Напомним, пациентов с легким или бессимптомным течением заболевания теперь не кладут в больницы, а отправляют на домашнюю самоизоляцию. За ними ведется амбулаторное меднаблюдение.

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