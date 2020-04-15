Из-за удлиненных каникул школьникам сократили учебные программы для четвертой четверти

Изменить размер текста: A A

Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки школьникам продлили весенние каникул на 2 недели. При этом в Министерстве образования уже объявили, что и конец учебного года, и экзамены, и выпускные смещать не будут. Это значит, что учебный год закончится 30 мая. То есть последняя, 4-я четверть продлится всего 6 недель вместо 8.

Но ведь школьную учебную программу освоить как-то надо!

Решение приняли такое: чтобы успеть все пройти до конца учебного года, школьникам сократят учебные программы. Такое решение было принято Национальным институтом образования Министерства образования.

К примеру, тему «Электромагнитная индукция» 10-лассникам придется усвоить за 10 часов вместо 14. Сократят также часы на повторение и внешкольную активность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-инфекционист: Впереди - тяжелый месяц. Пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси еще не наступил. О том, какой путь борьбы с пандемией выбрала наша страна, а также о том, какая сегодня в Беларуси эпидемиологическая ситуация, мы поговорили с заместителем главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святославом Вельгиным (ПОДРОБНЕЕ)

«Обрабатывать телефон от коронавируса нужно так же часто, как и руки»: врач и химик - о том, как обеззаразить мобильный. Медик подтвердил: если мыть руки, но не обрабатывать мобильный телефон, который мы постоянно держим в руках, смысла в мерах против коронавируса будет мало (ПОДРОБНЕЕ)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 (29) 124-42-59.