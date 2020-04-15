Ученые назвали главное отличие коронавируса от простуды. Первый симптом COVID-19 - потеря обоняния

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- Если вы потеряли обоняние и при этом у вас не заложен нос, немедленно изолируйтесь, потому что это - указывающий на коронавирус признак, - заявил один из авторов исследования Ахмад Седагхат. - Коронавирус не связан с характерными признаками ОРВИ, насморка и заложенности носа. Именно за счет этого несоответствия COVID-19 можно отличить от простуды или сезонной аллергии.

Ученый ознакомился с 19 проведенными исследованиями, посвященными признакам и проявлениям коронавируса. В том числе исследователь ссылается на эксперимент, который провели во Франции. Там обследовали 55 пациентов с потерей обоняния, но без заложенности носа. Выяснилось, что у 94% из них - подтвержденная коронавирусная инфекция.

По мнению ученого, потеря обоняния может случиться на любой стадии заболевания, но может быть явным опознавательным признаком в начале заболевания, которое нельзя игнорировать.

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