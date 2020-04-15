2020-04-15T17:05:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Ученые назвали главное отличие коронавируса от простуды. Первый симптом COVID-19 - потеря обоняния

К таким выводам пришли исследователи Университета Цинциннати из США
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Ученые назвали главное отличие коронавируса от простуды. Первый симптом COVID-19 - потеря обоняния.Ученые назвали главное отличие коронавируса от простуды. Первый симптом COVID-19 - потеря обоняния.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

- Если вы потеряли обоняние и при этом у вас не заложен нос, немедленно изолируйтесь, потому что это - указывающий на коронавирус признак, - заявил один из авторов исследования Ахмад Седагхат. - Коронавирус не связан с характерными признаками ОРВИ, насморка и заложенности носа. Именно за счет этого несоответствия COVID-19 можно отличить от простуды или сезонной аллергии.

Ученый ознакомился с 19 проведенными исследованиями, посвященными признакам и проявлениям коронавируса. В том числе исследователь ссылается на эксперимент, который провели во Франции. Там обследовали 55 пациентов с потерей обоняния, но без заложенности носа. Выяснилось, что у 94% из них - подтвержденная коронавирусная инфекция.

По мнению ученого, потеря обоняния может случиться на любой стадии заболевания, но может быть явным опознавательным признаком в начале заболевания, которое нельзя игнорировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-инфекционист: Впереди - тяжелый месяц. Пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси еще не наступил. О том, какой путь борьбы с пандемией выбрала наша страна, а также о том, какая сегодня в Беларуси эпидемиологическая ситуация, мы поговорили с заместителем главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святославом Вельгиным (ПОДРОБНЕЕ)

«Обрабатывать телефон от коронавируса нужно так же часто, как и руки»: врач и химик - о том, как обеззаразить мобильный. Медик подтвердил: если мыть руки, но не обрабатывать мобильный телефон, который мы постоянно держим в руках, смысла в мерах против коронавируса будет мало (ПОДРОБНЕЕ)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 (29) 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Кореличами ослепленный солнцем водитель погрузчика подбил ковшом Peugeot
В сгоревшую под Щучином деревню наведались мародеры
«Белавиа» возобновляет рейсы в Италию в апреле
Минобороны о мерах против коронавируса: посещения и увольнения ограничены, а на КПП измеряют температуру
Песков прокомментировал просьбу Лукашенко снизить цены на газ
Ученые назвали главное отличие коронавируса от простуды. Первый симптом COVID-19 - потеря обоняния
Из-за удлиненных каникул школьникам сократили учебные программы для четвертой четверти
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля 2020 года составило 3728 человек
Военные продолжают репетировать парад к 9 Мая
В Островецком районе 12 человек принудительно проверили на коронавирус
Белорусы в Польше нарушили карантин и через полстраны поехали в горы: их задержали с марихуаной и грибами
Спецкомбинат КБО просит минчан ограничить посещение кладбищ на Пасху и Радуницу
Водители-международники в Витебской области нарушают правила транзита, не носят защитные маски и перчатки и захаживают в казино
Американка, которая первой в мире получила экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала о своих ощущениях
Кому в Беларуси сейчас делают тесты на коронавирус?
Неожиданно: белорусы, которые из-за коронавируса сидят дома на самокарантине, начали сажать картошку
В чернобыльской зоне потушили пожар
Гродненец следил за переписками бывшей жены в интернете и, если что-то не нравилось, звонил ухажерам