2020-04-15T17:44:19+03:00
Политика
КП Беларусь

Песков прокомментировал просьбу Лукашенко снизить цены на газ

Пресс-секретарь Кремля заявил, что этот вопрос будет прорабатываться на экспертном уровне
Ольга ИВАШЕНКО
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Песков прокомментировал просьбу Лукашенко снизить цены на газ. Фото: kremlin.ruПесков прокомментировал просьбу Лукашенко снизить цены на газ. Фото: kremlin.ru
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Напомним, 14 апреля во время рабочей видеоконференции глав государств ЕАЭС Александр Лукашенко выдвинул предложение, чтобы в кризисных условиях, которые уже сегодня ощутили многие, цены на газ для участников союза стали более гибкими.

По словам Лукашенко, если цены на газ привязаны к ценам на нефть, которые обвалились из-за пандемии коронавируса, то цены на газ, соответственно, тоже должны снизиться.

Напомним, президент Беларуси и ранее неоднократно заявлял о том, что стоимость российского газа на европейском рынке ниже той, по которой у России газ покупает Беларусь.

Слова Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь Путина. Дмитрий Песков сообщил, что вопрос, поднятый президентом Беларуси в рамках ЕАЭС, будет прорабатываться на уровне экспертов в формате ЕАЭС, сообщает ТАСС.

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