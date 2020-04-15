Песков прокомментировал просьбу Лукашенко снизить цены на газ

Пресс-секретарь Кремля заявил, что этот вопрос будет прорабатываться на экспертном уровне

Изменить размер текста: A A

Напомним, 14 апреля во время рабочей видеоконференции глав государств ЕАЭС Александр Лукашенко выдвинул предложение, чтобы в кризисных условиях, которые уже сегодня ощутили многие, цены на газ для участников союза стали более гибкими.

По словам Лукашенко, если цены на газ привязаны к ценам на нефть, которые обвалились из-за пандемии коронавируса, то цены на газ, соответственно, тоже должны снизиться.

Напомним, президент Беларуси и ранее неоднократно заявлял о том, что стоимость российского газа на европейском рынке ниже той, по которой у России газ покупает Беларусь.

Слова Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь Путина. Дмитрий Песков сообщил, что вопрос, поднятый президентом Беларуси в рамках ЕАЭС, будет прорабатываться на уровне экспертов в формате ЕАЭС, сообщает ТАСС.