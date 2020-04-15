Минобороны о мерах против коронавируса: посещения и увольнения ограничены, а на КПП измеряют температуру

В воинских частях на КПП проверяют здоровье тех, кто хочет пройти на территорию. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Что изменилось в белорусской армии во время пандемиии?

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На 15 апреля в белорусской армии благоприятная эпидемиологическая обстановка, сообщила пресс-служба Министерства обороны в официальном Telegram-канале.

– Применяются временные меры: ограничено число увольнений, посещений военнослужащих родственниками. Также сокращено количество мероприятий, связанных с перемещениями воинских подразделений. На особом контроле – здоровье участников парада, – пояснили в пресс-службе.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса парад на 9 мая пройдет в вечернее время и по сокращенной программе. На данный момент, репетиции парада не отменяются.

Также под особым наблюдением состояние здоровья всех, кто попадает на территории частей.

– На КПП в воинских частях развернулись медицинские посты. Ежедневно перед тем, как пройти на территорию части, все контрактники и персонал из числа гражданских проходят осмотр и, при необходимости, термометрию, – уточнили в Миноброны.

Весомую помощь военное ведомство оказало медикам. Так для больниц, где находятся на лечении инфицированные COVID-19 от Минобороны было выделено медоборудование. В медучреждения, в том числе, были переданы аппараты ИВЛ, а также кислородно-ингаляционные станции, каждая из которых позволяет осуществлять кислородную поддержку одновременно 20 пациентов.

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