2020-04-15T18:58:54+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

«Белавиа» возобновляет рейсы в Италию в апреле

В мае также запланированы полеты, но их будет меньше чем год назад
Надежда БУТОВИЧ
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В "Белавиа" сообщили о спросе на авиарейсы в Италию.В "Белавиа" сообщили о спросе на авиарейсы в Италию.Фото: Оксана БРОВАЧ
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На сайте белорусского авиаперевозчика, компании «Белавиа», сообщили о том, что в апреле будут выполнены несколько рейсов в Италию.

– Рейсы Беларусь – Италия и обратно будут выполнены для удовлетворения пассажирского спроса. Перелеты между странами затребованы для удовлетворения рабочих и личных вопросов, – пояснили в пресс-службе компании.

Так в ближайшее время, еще в апреле 2020 года, «Белавиа» совершит несколько вылетов в Италию. В пятницы 17 и 24 апреля должны совершиться рейсы «туда-обратно» между Минском и Римом. Еще один рейс, соединяющий белорусскую и итальянскую столицы, полетит 1 мая, а уже 2 мая самолет из Минска полетит в Милан и обратно.

– Количество рейсов в Италию на май сокращено. Пассажирам советует внимательно следить за актуальной информацией на нашем сайте. Билеты доступны на нашем сайте, а также в офисах продаж у агентов, – уточнили в «Белавиа».

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