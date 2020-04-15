В сгоревшую под Щучином деревню наведались мародеры

Злоумышленники обчистили пепелище и унесли около 600 килограммов металлолома

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«Комсомолка» ранее сообщала о трагедии, которая произошла на территории Щучинского района 7 апреля. Когда в одночасье из-за неосторожного обращения с огнем дотла сгорела целая деревня Нарчи – больше двадцати домов.

И вот сообщают еще об одном происшествии в этой злосчастной деревне. На уничтоженные огнем дворы наведались мародеры, сообщили местному ресурсу grodnonews.by в УСК по Гродненской области.

– Установлено, что хищения произошли на территории трех сельских дворов, сгоревших во время пожара. Произошло крупное хищение металла: воры увезли обгоревшие металлические оси повозок, столбы от ограждений, а также сельхозтехнику, – пояснили в Следственном комитете.

Всего украдено свыше 600 килограммов металла, ущерб превысил 180 рублей. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Пока личности мародеров не установлены.

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