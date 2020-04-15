2020-04-15T19:46:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Кореличами ослепленный солнцем водитель погрузчика подбил ковшом Peugeot

В аварии пострадала водитель легковушки
Надежда БУТОВИЧ
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В момент аварии водителя погрузчика ослепило солнце. Фото: ГАИ Гродно.В момент аварии водителя погрузчика ослепило солнце. Фото: ГАИ Гродно.
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Серьезное ДТП с сельхозтехникой и иномаркой произошло на трассе под Кореличами во вторник, 14 апреля. Об этом пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома рассказала в официальном сообществе во ВКонтакте.

Авария случилась в утренние часы на трассе направлением Кореличи – Щорсы. Примерно в 08.00 часов к автотрассе с второстепенной дороги приблизился 51-летний водитель на тракторе «Амкодор». В этот момент по магистрали на легковом «Пежо» проезжала 51-летняя женщина-водитель.

– Погрузчик не пропустил легковушку, выезжая на главную дорогу, и ударил иномарку ковшом. Удар пришелся в правую сторону иномарки. Пострадала водитель «Пежо», ее с сотрясением головного мозга и сильным ушибом грудной клетки госпитализировали, – уточнили в пресс-службе.

Как рассказал виновник аварии правоохранителям, в момент ДТП его ослепило солнце. Поэтому, выезжая со второстепенной дороги, он и не заметил приближающуюся легковушку. По факту ДТП проводится проверка.

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